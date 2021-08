Oxxo ahora formará parte del campeonato mundial de la Fórmula 1 durante el Gran Premio de Bélgica

Dos monoplazas llevarán el logo de la cadena de tiendas de conveniencia

Regeneración, 27 de agosto de 2021. La cadena de tiendas de conveniencia, Oxxo, famosa por estar en casi todas partes de México ahora formará parte del campeonato Fórmula 1.

La marca mexicana aparecerá como patrocinador en el monoplaza de la escudería McLaren el cual es manejado por el piloto de Bélgica; Daniel Ricciardo.

La cadena de tiendas de conveniencia también aparecerá en el monoplaza de Lando Norris de la misma escudería.

Oxxo de FEMSA dio a conocer a Forbes México que tras un acuerdo colaborativo con British American Tobacco y la escudería británica, Oxxo aparecerá en dos monoplazas.

Lando takes to the track for FP2. #BelgianGP 🇧🇪 pic.twitter.com/aoqld6HDnn

La aparición del logo de las tiendas de conveniencia estará presente durante el Gran Premio de Bélgica que se llevará a cabo este fin de semana del 27 al 29 de agosto.

Algunas fotografías publicadas en las redes sociales de la escudería McLaren muestran que el logo de Oxxo aparecerá en color blanco y en la lateral de los monoplazas.

Time to get a feel for the Circuit de Spa-Francorchamps.

FP1 begins with Lando and Daniel in the car heading out for their first runs soon.

Follow the action live using the McLaren App or #TEAMStream.

📲 https://t.co/BoeMDBRfb9

💻 https://t.co/cnJBz9wmGZ#BelgianGP 🇧🇪 pic.twitter.com/J6lj9S86wI

— McLaren (@McLarenF1) August 27, 2021