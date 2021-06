Usuarios en Twitter criticaron a Ricardo Salinas Pliego por actitud arrogante y soberbia en relación a una bebida alcohólica

El magnate presumió beber un whisky de casi 70 mil pesos

Regeneración, 15 de abril de 2021. El empresario Ricardo Salinas Pliego volvió a ser objetivo de las críticas de los internautas tras desatar polémica con un tuit.

El reciente mensaje expuso al presidente de Grupo Salinas debido a que exalta su faceta de hombre multimillonario.

“Yo ya estoy listo para mañana, compras listas, invitaciones enviadas, cena lista… ahora a disfrutar de un buen Mcallan 50 y relajarse. A todas y a todos… los espero a las 10:00 de la mañana, descansen.”

Para ilustrar con mayor precisión, Salinas Pliego decidió compartir una fotografía del un vaso con supuesto whisky Macallan 50.

El sitio Loff.It publicó un articulo donde menciona que dicha bebida es edición limitada a 200 botellas y cada una está valorada en 28 mil 500 euros (equivalentes a casi 700 mil pesos mexicanos).

Yo ya estoy listo para mañana, compras listas, invitaciones enviadas, cena lista… ahora a disfrutar de un buen Mcallan 50 y relajarse. A todas y a todos… los espero a las 10:00 de la mañana, descansen 😌 pic.twitter.com/hLyxqhZK4W — Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) April 15, 2021

La respuesta hacia Ricardo Salinas Pliego

Ante la publicación del magnate, un internauta con el usuario alexfinanciero aprovechó para criticar la forma en que Salinas Pliego bebió su whisky fino.

«un buen whiskey se sirve sin hielo papi, pero eso no lo va a saber el Community Manager que lleva esta cuenta y escogió mal la foto para ilustrar el tweet. Eso o solo es un rico con mal gusto» respondió.

un buen whiskey se sirve sin hielo papi, pero eso no lo va a saber el Community Manager que lleva esta cuenta y escogió mal la foto para ilustrar el tweet. eso o solo es un rico con mal gusto. — horse j (@alexfinanciero) April 15, 2021

De inmediato, el empresario reaccionó al comentario respondiendo «a mi me gusta así», sin embargo, más usuarios se lanzaron contra él porque calificaron como arrogante su respuesta.

«Yo me tomo lo que se me antoje, como se me antoje… así somos los multimillonarios, pero eso no lo va a saber usted, porque no creo que gane ni para tomarse un chivas» expresó Ricardo Salinas Pliego.

Yo me tomo lo que se me antoje, como se me antoje… así somos los multimillonarios, pero eso no lo va a saber usted, porque no creo que gane ni para tomarse un chivas. Acuérdese, cuando el dinero no falta… sobra la creatividad 😜😌😎😎 — Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) April 15, 2021

El comentario del empresario desató una serie de comentarios de los mismos usuarios quienes lo catalogaron como un déspota, arrogante y soberbio.

El desplante de arrogancia y soberbia no es tomarse el licor como le guste, sino la forma en que responde a los que le cuestionan. Saludos respetuosos. — Jose Antonio Cabello Gil (@pepecabello) April 15, 2021

Serás multimillonario pero bastante corriente para beber y contestar, beber un whiskey “caro” no te da el derecho de insultar a quien no puede comprar lo que que tú compras, por el simple hecho que no tiene ni tuvo las mismas oportunidades que tú, mísero ser… — Tulio Lopez (@tuliojacob) April 15, 2021