Barack Obama realizó una fiesta en una isla de Massachusetts, sin embargo, la cifra de contagios de Covid-19 se elevó una semana después del festejo

El ex presidente de los Estados Unidos decidió cortar su lista de invitados a 400

Regeneración, 15 de agosto de 2021. El pasado 7 de agosto, el ex presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, celebró su cumpleaños número 60 en Martha’s Vineyard, Massachusetts.

El evento podría haber provocado una ola de contagios en la isla. De acuerdo con Daily Mail, tras el festejo, se contabilizan 74 casos positivos de Covid-19, la mayor cifra registrada en el lugar.

Las autoridades de salud no descartan ni confirman que los casos positivos se deban a los cientos de invitados sin cubrebocas que asistieron a la celebración de Obama.

El medio reveló que la lista de invitados estuvo llena de celebridades y políticos, quienes se dieron lugar en la mansión de Barack Obama, ubicada en Edgartown.

Durante la fiesta, los cientos de invitados estuvieron bailando, comiendo y bebiendo sin ninguna medida sanitaria de por medio.

La celebración de Obama no quedó ahí, debido a que durante la mañana del domingo, se reunió con sus invitados en un restaurante para disfrutar de un desayuno.

Daily Mail destacó que la fiesta contó con al menos 500 invitados que habrían llegado a Martha’s Vineyard desde diferentes partes del mundo.

En algunos videos y fotografías se pudo observar una serie de personalidades que disfrutaron de la celebración.

Las imágenes que compartió Daily Mail muestran a cantantes, actores y otros famosos durante el festejo.

Weird that @BarackObama didn’t wear a mask in his birthday party. We are in the ‘new norm’. Our life today was not like the recent years pic.twitter.com/FRngAPZ6im

— Greg Gepat (@thisisgreggepat) August 10, 2021