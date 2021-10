Eduardo Verástegui se declara antivacunas porque nos quieren despoblar

Regeneración 7 octubre 2021. El actor Eduardo Verástegui ha dado mucho de que hablar por sus declaraciones que han resultado polémicas y ahora otra vez llamó la atención al declararse ativacunas.

Por medio de su cuenta de Twitter el actor comentó que no se vacunará pues no cree en las personas que fabrican los fármacos.

“No me he vacunado ni me voy a vacunar. No confío en las personas que están detrás de las vacunas”, publicó Verástegui.

No me he ba-kunado ni me voy ba-kunar. No confío en las personas que están detrás de las 💉… Mucho cuidado familia, sobrios, alertas y vigilantes que el diablo el adversario, anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Nos quieren despoblar. Tranquilos Dios al frente.

— Eduardo Verástegui (@EVerastegui) October 7, 2021