Zedillo autoritario, elección judicial es democrática: Sheinbaum

Oposición busca vocero. Con Zedillo masacres de Acteal, el Bosque, El Charco y Aguas Blancas. Además de Fobaproa, ferrocarriles y otras fechorías: Sheinbaum

Regeneración, 28 de abril de 2025. Con relación a las afirmaciones de que en «México se murió la democracia» debido a la elección de jueces próxima, la presidenta Sheinbaum atajó que el pueblo está muy informado.

Y es que la presidenta dijo no solo que el pueblo de México está muy informado sino que «ahora va a elegir a su Poder Judicial”, destacó la Presidenta de México.

#MañaneraPresidenta | Claudia Sheinbaum le pone su repasada a Zedillo y lo exhibe.



Este que quiere hablar de democracia, él de las masacres de Acteal, del Charco, del bosque, de Aguas Blancas.



Este que quiere hablar de democracia, él de las masacres de Acteal, del Charco, del bosque, de Aguas Blancas.

Así como él del FOBAPROA, la PRIvatización de ferrocarriles y la desaparición de la…

Cabe destacar que la pregunta a cargo de los reporteros sobre la narrativa de la oposición que tacha al Gobierno de autoritario.

E incluso que busca hacer del expresidente Ernesto Zedillo un vocero de la democracia cuando se caracterizó por realizar acciones autoritarias durante su sexenio.

Por ello, recordó hechos registrados en el periodo de 1994-2000, como las masacres de Acteal, de El Charco, El Bosque y de Aguas Blancas.

Además el caso del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), que convirtió deudas privadas en deudas públicas dejando en el desamparo a millones de deudores y que continúan pagando los mexicanos.

Seguidamente, recordó la privatización y extinción de los ferrocarriles nacionales.

Asimismo, la desaparición de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) e imposición presidencial de ministros.

Dice la presidenta Claudia Sheinbaum que ha subido la recaudación sin aumentar impuestos y combatiendo la corrupción. Indica que el Fondo Monetario Internacional no ha entendido nada de lo que está ocurriendo en México.

Así como la entrega del gobierno al PAN a petición del Gobierno de Estados Unidos, como denunció el excandidato presidencial del PRI, Francisco Labastida.

“¡Ahora resulta que Zedillo es el paladín de la democracia! Lo bueno es que el pueblo de México está muy informado».

«Están diciendo que hay autoritarismo porque el pueblo va a elegir al Poder Judicial».

» Imagínense la contradicción, pues qué no democracia es el gobierno del pueblo. Entonces el pueblo ahora va a elegir a su Poder Judicial”.

Lo anterior, puntualizó en Las mañaneras del pueblo.

La Jefa del Ejecutivo Federal recordó que el movimiento de la Cuarta Transformación surge de la lucha por la democracia.

En contraparte, quienes se oponen a la elección del Poder Judicial, son quienes validaron el fraude electoral de Salinas de Gortari, de Felipe Calderón y la compra masiva de votos de 2012.

“Dos veces cometieron fraude contra el Presidente López Obrador, hasta la tercera que pudo ser reconocido el triunfo, porque fue abrumador».

«..; 500 militantes de hace tiempo asesinados por luchar por la democracia, mucha gente asesinada por luchar por la democracia».

«Pero ahora resulta que Zedillo es el vocero de la democracia. ¡No!”, contrastó desde Palacio Nacional la presidenta Sheinbaum.

Cabe destacar que Sheinbaum relató que en vuelo a Cancún, «una señora me paró y me dijo: “Oiga, yo no voté por usted, pero estoy muy contenta con el gobierno que está haciendo”».

Entonces, hay mucha gente que a lo mejor se identifica «con otro partido político y que reconoce al Gobierno de México».

Por eso digo “los dirigentes del PRIAN”, para ser muy claros; intelectuales que estuvieron vinculados durante años al poder.

Mismos, «que no pueden entender que no es posible que ya no les hagamos caso, o que el pueblo de México no les haga caso».

Esto, «porque estuvieron como consentidos, con mucho dinero durante muchos años; comentócratas, de los medios».

Ahora, la cantaleta que traen es que “somos un gobierno autoritario”, esa es la nueva… Bueno, ya la traen desde hace rato.

«Entonces: Letras Libres, Nexos, traen: “¡Autoritarismo! ¡Se acabó la democracia en México!”, esa es su nueva narrativa».

Sheinbaum en ese momento cuestionó:

«Por qué no hablamos de la privatización de los ferrocarriles? Porque eso también es autoritarismo. ¿O a quién le consultó cuando privatizó los ferrocarriles?».

«A poco hizo una consulta pública para saber si los privatizaba o no? Y después, acabó con los ferrocarriles de pasajeros».

«…, y después, se fue a trabajar a una de las empresas que fueron beneficiadas de la privatización. ¿O qué, eso no es autoritarismo?»

«…, nuestro movimiento, nuestra historia está marcada por la lucha por la democracia. Esa es nuestra historia, no es la historia de ellos.

¿A quién le preguntó Zedillo cuando privatizó los ferrocarriles y luego se fue a trabajar a una empresa ferroviaria?

¿A quién le preguntó Zedillo cuando privatizó los ferrocarriles y luego se fue a trabajar a una empresa ferroviaria?

¿A quién le preguntó cuando impuso a los integrantes de la SCJN?, pregunta la presidenta Sheinbaum a propósito del texto del ex presidiente en Nexos y Letras…

Ellos validaron el fraude de Salinas de Gortari, ellos validaron el fraude de Calderón, estos comentócratas, estos expresidentes, estos “intelectuales”, este PRIAN.

Además, validaron actuar contra el pueblo de México en el fraude del ‘88, en el fraude del 2006; validaron la compra masiva de votos del 2012.

«…; ellos nunca han estado a favor de la democracia. Si ellos participan cerca del gobierno, entonces es democrático, pero a ellos no les importa el pueblo».

En la tunda a la derecha la presidenta Sheinbaum recordó:

«Nosotros surgimos luchando por la democracia en las universidades, en los sindicatos. La democracia electoral, que no hubiera fraudes».

«…, dos veces cometieron fraude contra el Presidente López Obrador, hasta la tercera que puso ser reconocido el triunfo, porque fue abrumador», dijo.