“Estamos de vuelta”: Guns N’Roses ofrecerá tres conciertos en México

Regeneración 6 julio 2021. La banda estadounidense Guns N’Roses anunció que ofrecerá tres conciertos en Guadalajara, Mérida y Monterrey.

“México estamos de vuelta” fue el mensaje que publicaron en sus rede sociales para dar a conocer la noticia sobre estos eventos.

La agrupación informó que la preventa comenzará el próximo 7 de junio y la venta al público en general para Jalisco y Yucatán estará disponible a partir del 9 de julio.

Mientras que para Nuevo León la venta será a partir del 15 de julio.

Mexico, we're Fn back!! Merida, Guadalajara & Monterrey, see you in October!

⚡ Nightrain pre-sale July 7 for Guadalajara & Merida | July 12 for Monterrey

⚡ Public on sale July 9 for Guadalajara & Merida | July 15 for Monterrey pic.twitter.com/G2b73p4h5v

