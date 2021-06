Regeneración 9 junio 2021. El fundador y ex lider de la banda Pink Floyd, Roger Waters anunció su regreso a los escenarios después de hacer una pausa por la pandemia de Covid-19 y eso no es todo pues realizará dos conciertos en México.

Por medio de sus redes sociales Waters escribió “¡CIUDAD DE MÉXICO, ESTO NO ES UN SIMULACRO DE TOUR! Estas son las fechas para ustedes. El miércoles 7 de octubre de 2020, se traslada al 14 de octubre de 2022. El jueves 8 de octubre de 2020, se traslada al 15 de octubre de 2022. MÁS DETALLES PRÓXIMAMENTE”.

MEXICO CITY! 🇲🇽 NEW THIS IS NOT A DRILL TOUR DATES FOR YOU

Rescheduled Dates:

Wednesday 7th October 2020 moves to 14th October 2022

Thursday 8th October 2020 moves to 15th October 2022

MORE DETAILS FORTHCOMING pic.twitter.com/ICjqwz6dY8

— Roger Waters (@rogerwaters) June 8, 2021