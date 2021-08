Una estudiante denunció xenofobia por parte de una maestra; el caso se viralizó luego de que la joven presentara un trabajo referente a ‘Betty la fea’

La estudiante realizó un trabajo referente a la serie

Regeneración, 8 de agosto de 2021. Una estudiante colombiana publicó un video en sus redes sociales, donde acusó a su maestra de xenofobia tras elaborar un trabajo escolar sobre la serie ‘Betty la fea‘.

A pesar de que la historia de ‘Betty la fea‘ ha cruzado fronteras desde hace décadas y sigue rompiéndola en Netflix, las opiniones al respecto siguen divididas.

Recientemente salió a la luz la historia de una joven estudiante que se dijo ser victima de xenofobia por parte de su maestra.

El caso se viralizó, debido a que la estudiante colombiana publicó un video narrando lo que vivió en la Universidad de Belgrano, en Buenos Aires, Argentina.

La joven cuyo Instagram es @lindaisabellat publicó un video donde apuntó que se dedica a estudiar la carrera de ‘Dirección y Producción de Cine, Televisión y Radio’.

Lindaisabella explicó que ella es de Colombia, por ello ha sufrido discriminación por parte de la misma profesora desde hace tres años.

«Considero soy víctima de xenofobia desde un incidente presentado hace 3 años, cuando, según el criterio de la misma docente, no supe identificar las camisetas de los principales equipos de Argentina»

La joven argumentó que en su segunda oportunidad para pasar el examen de la única materia que le falta aprobar, volvió a ser objeto de los comentarios de la maestra.

De acuerdo con la historia de la estudiante, ella decidió utilizar la serie ‘Betty la fea‘ como referencia para realizar su examen, sin embargo, la maestra se molestó.

La estudiante reveló que su paso por la universidad argentina ha sido una tortura debido a que la profesora la ha agredido verbalmente por el simple hecho de ser colombiana.

Durante el video que captó la joven, se escuchan los comentarios de la docente, quien le dice a la estudiante:

«Es espantoso todo lo que me estás mostrando. Pero no es porque me guste o no me guste, es por la mala calidad de las referencias»